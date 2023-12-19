Стало известно, будут ли в РФ вводить масочный режим в новогодние праздники Роспотребнадзор: введение масочного режима в новогодние праздники не планируется

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России не будут вводить обязательный масочный режим в новогодние праздники, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. При этом глава федеральной службы Анна Попова призвала россиян не забывать о мерах личной профилактики.

В России не планируется введение обязательного масочного режима и ограничений на период новогодних праздников и каникул, — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре также добавили, что в России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Так, в период с 11 по 17 декабря показатель увеличился на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей. В более чем 40 регионах РФ уровни заболеваемости превышают среднероссийские. При этом зафиксировано уменьшение числа заражений коронавирусной инфекцией.

Попова подчеркнула, что в российских регионах завершается иммунизация населения против гриппа. В общей сложности привились 78 млн граждан.

Врач-терапевт Ольга Александрова ранее напомнила, что защититься от вирусов гриппа и COVID-19 помогут гигиенические процедуры, в частности мытье рук после контакта с биологическими жидкостями организма, например слюной или мокротой. По словам специалиста, умывание способно удалить вирусные частицы с кожного покрова.