Терапевт напомнила, как защититься от вирусов гриппа и COVID-19 Терапевт Александрова: мытье рук поможет защититься от вирусов

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От вирусов гриппа и COVID-19 помогут защититься гигиенические процедуры, в том числе мытье рук после контакта с биологическими жидкостями организма, например слюной или мокротой, напомнила врач-терапевт Ольга Александрова. В разговоре с aif.ru она подчеркнула, что умывание способно удалить вирусные частицы с кожного покрова.

Как уточнила специалист, также не стоит забывать про средства индивидуальной защиты, маски и респираторы. Они помогают сократить выделение вируса в окружающую среду и одновременно выполняют барьерную функцию. Александрова отметила, что респираторы имеют преимущество над масками: они более плотно прилегают к лицу.

Кроме того, в период простуд важно обрабатывать слизистые. Так, следует полоскать горло и промывать нос сразу после контакта с зараженным. При этом врач предостерегла от частой обработки слизистых. Это чревато уничтожением защитного слоя, аллергическими реакциями и местным раздражением.

Врач-терапевт Станислав Ионов ранее посоветовал выбирать свободную одежду из натуральных материалов, чтобы не заболеть в сезон простуд. По его словам, лучше отказаться от одежды, содержащей синтетические нити. Это поможет телу не потеть и не переохлаждаться.