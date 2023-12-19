Инфекционист рассказал, почему опасно переносить простуду на ногах Инфекционист Чуланов: при ОРВИ нагрузка на сердце и другие органы увеличивается

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Простудные заболевания, перенесенные на ногах, заставляют сердце и другие органы человека работать на износ, рассказал KP.RU главный инфекционист Минздрава РФ, доктор медицинских наук профессор Владимир Чуланов. По его словам, ходить на работу и ездить в общественном транспорте в таком состоянии опасно не только для самого больного, но и для окружающих.

Во время болезни все системы организма работают с повышенной нагрузкой. Если человек переносит ОРВИ на ногах, физическая нагрузка заставляет сердце и другие органы работать на износ, возможны серьезные последствия, — предупредил врач.

Он добавил, что при болезни противопоказаны как физические, так и умственные нагрузки, поэтому пациенту с ОРВИ лучше лечиться дома. Если больной продолжает ходить на работу, в магазины, пользоваться общественным транспортом, то в среднем он может заразить до 22 человек.

Инфекционист подчеркнул: если коллега по работе вышел на службу с симптомами ОРВИ, окружающим необходимо постараться минимизировать контакты с ним, надевать медицинские маски или респираторы, почаще проветривать помещения и проводить дезинфекцию поверхностей и предметов, в том числе дверных ручек, поручней, кнопок выключателей и т. д.

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