Песков рассказал, планируют ли в Кремле вводить масочный режим Песков заявил об отсутствии планов по введению масочного режима в Кремле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что масочный режим в Кремле вводить не планируется, несмотря на рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. По его словам, которые приводит ТАСС, для этого нет никаких предпосылок. При этом он подчеркнул, что определенные меры предосторожности принимать нужно, так как вопрос обеспечения безопасности главы государства имеет приоритет.

Да, надо принимать меры предосторожности, все по-разному [переживают сезон простуд]. Каких-то индикаций в пользу масочного режима от специалистов мы не имеем, поэтому мы его и не применяем, — отметил Песков, отвечая на вопросы журналистов.

По словам пресс-секретаря президента, специалисты делают все необходимое для обеспечения эпидемиологической безопасности Владимира Путина.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что в России не планируют вводить обязательный масочный режим в период новогодних праздников. По ее словам, никаких ограничений в каникулы не предусмотрено. Попова также отметила, что в российских регионах постепенно завершается кампания по иммунизации населения.