ВОЗ назвала мутирующую «пиролу» интересным вариантом коронавируса

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Разновидность штамма «пирола» JN.1 представляет интерес и на глобальном уровне не несет дополнительных рисков, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Наибольшая вероятность заразиться этим мутировавшим штаммом в настоящее время наблюдается в тех странах, где началась зима, отметили в организации.

Его распространенность быстро растет во всем мире и теперь (JN.1) представляет большинство ответвлений BA.2.86 («пирола». — NEWS.ru). ВОЗ классифицирует JN.1 как отдельный вариант, представляющий интерес, — отметили в ВОЗ.

Мутации «пиролы» в синтезе с микоплазменной инфекцией могли привести к росту заболеваемости пневмонией в России и в мире, считает врач-иммунолог Николай Крючков. Он предположил, что наблюдающиеся сейчас в разных странах эпидемические процессы начались в Китае. Наиболее уязвимыми категориями он назвал молодых и пожилых людей, а также детей.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на середину декабря в стране зафиксировано уменьшение числа заражений коронавирусной инфекцией. При этом заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает расти. Вместе с тем в предстоящие новогодние праздники в России не будут вводить обязательный масочный режим.