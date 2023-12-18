Врач назвал причину роста заболеваемости пневмонией Врач Крючков: к росту числа пневмоний могла привести микоплазменная инфекция

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной роста заболеваемости пневмонией в России и в мире могла стать микоплазменная инфекция в синтезе со штаммом коронавируса «пирола», который претерпел серьезные мутации, рассказал в беседе с Lenta.ru врач-иммунолог Николай Крючков. Он предположил, что наблюдающиеся сейчас в разных странах эпидемические процессы начались в Китае.

У них идут регулярные вспышки микоплазменной пневмонии с высокой температурой, сильным недомоганием. Среди пациентов называются и молодые люди, и люди в возрасте, и дети, — сказал Крючков.

По его словам, несмотря на то, что течение заболевания происходит несколько необычно, в частности с высокой температурой при отсутствии кашля, возбудителем инфекции не является какой-то новый вирус. Это, как считает иммунолог, хорошая новость. Он предположил, что речь идет об усилении микоплазменной инфекции в сочетании с вариантом коронавируса «пирола», который на популяционном уровне может давать сравнительно высокую патогенность за счет больших изменений в антигенном составе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии какой-либо новой пандемии, связанной с микоплазменной инфекцией. По ее словам, нет оснований считать, что микоплазменная инфекция стала устойчивой к лекарствам.