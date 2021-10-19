В Петербурге ещё не определились с выходной неделей из-за COVID-19

Власти Санкт-Петербурга рассмотрят вопрос о введении нерабочей недели в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за распространения коронавируса. Об этом заявил вице-губернатор Олег Эргашев, передаёт «Интерфакс». Он отметил, что администрация будет действовать согласно поручениям президента РФ и кабмина.

Петербург будет рассматривать, и губернатор примет решение, — сказал Эргашев, отметив, что власти выполнят поручение премьер-министра и президента РФ.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за роста темпов заражений коронавирусом. Регионам с самой сложной эпидемиологической обстановкой она рекомендовала начать нерабочие дни с 23 октября. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал это предложение.

Голикова также рекомендовала регионам не допускать на объекты общепита и массового скопления людей жителей без QR-кодов после окончания выходной недели и ввести самоизоляцию для граждан пенсионного возраста, которые не работают и не прошли вакцинацию.