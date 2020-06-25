В Москве за сутки выявили 813 больных коронавирусом

Врачи обнаружили коронавирусную инфекцию ещё у 813 жителей Москвы. Таким образом, число подтверждённых диагнозов COVID-19 в столице к 26 июня увеличилось до 218 604. Из них активно болеют 70 719 пациентов.
Согласно данным оперштаба, график выявления новых случаев в столице последние недели идёт устойчиво вниз. 14 июня сообщалось о 1477 заболевших, 20 числа — о 1057 инфицированных.
Всего с начала эпидемии в Москве выздоровело более 144 190 человек, в 3694 случаях болезнь закончилась летальным исходом.
За последние сутки в России выявлено 6800 новых случаев коронавируса. Из них 28,5% заразившихся не имеют клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8988 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 620 794 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 8781 летальный исход, выздоровели 384 152 человека, писал NEWS.ru.
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