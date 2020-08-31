В Москве за сутки скончались 11 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/9ec2203c-ebc9-11ea-a0c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

В Москве за сутки умерли ещё 11 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, общее число умерших достигло 4832 человек за сутки.

В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — привели сообщение оперштаба в ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила возможность второй волны коронавирусной инфекции в России. По словам Анны Поповой, второй волны коронавируса может не быть, если соблюдать все меры безопасности. Она отметила, что ведомство всегда готовится с приближением зимнего периода к всплеску простудных и вирусных заболеваний.