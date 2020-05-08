В Москве у большинства заражённых коронавирус протекает бессимптомно

https://static.news.ru/photo/08abae9c-911a-11ea-9755-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинство людей в Москве, инфицированных коронавирусом, являются лишь носителями инфекции. Доля госпитализированных пациентов от общего числа заражённых COVID-19 в столице не растёт на протяжении двух недель. Об этом 8 мая сообщила заместитель мэра города Анастасия Ракова.

У нас где-то около 100 тысяч людей, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Большинство из них не больны, они являются лишь носителями. Наша основная задача — их вовремя выявлять, изолировать и предотвращать цепочку распространения заболевания. Бояться того, что число вновь выявленных инфицированных растёт, не стоит, так как основные параметры — это количество людей, которые болеют ОРВИ, пневмонией, а также доля госпитализированных, — цитирует ТАСС чиновника.

Ракова добавила, что мощности частных лабораторий Москвы позволяют выполнять до 20 тысяч тестов на коронавирус в сутки. По её словам, распространение COVID-19 в столице не закончится в один момент, инфекция продолжит циркулировать.

Москва уже третий месяц борется с коронавирусной инфекцией, полтора месяца жители находятся в режиме самоизоляции и жёстких ограничениях. От этого все устали, это негативно сказывается на всех сферах городского хозяйства. Но нужно быть реалистами и понимать, что в ближайшее время вирус не исчезнет. До тех пор, пока не будет изобретено лекарство, выработана вакцина, нам придётся привыкать жить и функционировать по соседству с этим вирусом, — сказала заместитель мэра.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал не ориентироваться на понятие «плато», говоря о распространении коронавируса России. По его словам, термин не должен быть сопряжён с улучшением текущей ситуации с заболеваемостью.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,8 млн человек, погибли свыше 269 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 8 мая общее число инфицированных достигло 187 859 (+10 699 за последние сутки), 26 608 пациентов выздоровели (+2805 за последние сутки), умерли 1723 человека (+98 за последние сутки). В Москве 98 522 заболевших (+5846 за последние сутки), выздоровели 10 256, умерли 956.