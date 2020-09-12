Уролог предупредил об опасности злоупотребления арбузами

https://static.news.ru/photo/30b8f778-f5ce-11ea-aa8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление арбуза не является вредным для здорового человека. Однако следует помнить, что злоупотреблять этой ягодой всё-таки не стоит, предупредил завотделением урологии Волгоградского областного уронефрологического центра Роман Шульгин.

По его словам, нормой считается не более килограмма арбуза в сутки, если речь идёт о человеке без хронических заболеваний, пишет «Вечерний Волгоград».

Однако людям с почечной недостаточностью следует ограничивать себя, подчеркнул врач. Дело в том, что почки в таких случаях зачастую не способны выводить воду в большом количестве, в результате появляются гипертензия и отёки.

Кроме того, в арбузе много простых углеводов. Это даёт большую нагрузку на поджелудочную железу, добавил Шульгин. Из-за влаги ягода обладает желчегонными свойствами, а повышенная секреция желчи стимулирует работу поджелудочной, заставляя её производить больше пищеварительного фермента. Таким образом, при хроническом воспалении можно спровоцировать рецидив болезни, пояснил уролог.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, специалисты назвали пять полезных свойств арбуза.