Названы пять полезных свойств арбуза

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Специалисты назвали пять полезных свойств арбуза.

Арбуз содержит питательные вещества, витамины и минералы. Благодаря своему богатому составу он поможет укрепить организм, улучшить пищеварение, а также состояние кожи и волос, сообщает «МедикФорум».

В состав арбуза входят: витамин А (18% от суточной нормы потребления), витамины B1, B5 и B6 (3%), витамин С (21%), магний (4%), калий (5%). Кроме того, этот фрукт содержит много воды (92%) и клетчатки.

Арбуз богат двумя витаминами, которые поддерживают здоровье кожи и волос: витаминами А и С. Витамин С помогает организму вырабатывать коллаген — белок, который сохраняет кожу эластичной и укрепляет волосы. Арбуз содержит витамин А, который играет важную роль в создании и восстановлении клеток кожи, — привели данные на медицинском портале.

При этом арбуз содержит мало калорий, на 154 грамма (1 чашка) приходится 46 калорий. А также этот фрукт помогает избежать обезвоживания.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперты по питанию считают, что в день стоит съедать не более 300 граммов бахчевых, так как арбузы и дыни содержат сахар. Специалист по лечению избыточного веса и ожирения Майра Рау особенно не рекомендует есть много арбуза людям с сахарным диабетом второго типа. Она пояснила, что фрукт может вызвать повышение уровня глюкозы в крови.