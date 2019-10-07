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Доктор Мириам Стоппард рассказала, что ведение сидячего образа жизни приводит к риску преждевременной смерти.

По её словам, человек может умереть раньше, если проводит сидя девять с половиной часов в день, передаёт Mirror . При этом опасность остаётся, даже если периодически вставать и ходить.

Помочь могут дела по дому, такие как приготовление пищи или мытьё посуды, считает она.

Люди, которые регулярно занимаются какой-либо физической активностью, в пять раз реже умирают раньше, чем те, кто ничего не делает, — подчеркнула эксперт.

В исследовании, опубликованном в Британском медицинском журнале, изучалась физическая активность и смертность почти у 36 400 взрослых в возрасте 40 лет. Уровни активности контролировались с помощью устройств, которые отслеживают физические движения и классифицировали их по интенсивности, такой как медленная ходьба («низкая активность»), быстрая ходьба, уборка пылесосом или стрижка газона («умеренная активность»), а также бег или копание («большая активность»).

В результате физическая активность вне зависимости от интенсивности заметно снижала риск ранней смерти.

Ранее News.ru писал, что международная группа учёных доказала смертельную опасность так называемой позы дачника — когда человек сидит на корточках или сильно согнув спину, наклоняет голову. Проведённые исследования показали, что долгое пребывание в таком положении вызывает нарушение кровотока, что в конечном итоге может привести к инсульту или сердечному приступу.