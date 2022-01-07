Учёные ЮАР предположили, что «омикрон» положит конец острой фазе пандемии

Исследователи с родины штамма коронавируса «омикрон» предсказали скорый конец кризисной стадии пандемии, сообщает Bloomberg со ссылкой на работу учёных из Академического больничного комплекса имени Стива Бико. Проанализировав более 4 тысяч случаев заболевания «омикроном» и предыдущими вариантами COVID-19, они пришли к выводу, что новый штамм может являться предвестником перехода болезни из стадии пандемии в разряд эндемии с ограниченным ареалом поражения.

Если распространение будет проходить по такой же схеме повсеместно, мы, вероятно, будем фиксировать намного меньше случаев заражения и смертей, — подчёркивают исследователи.

Медработники провели анализ записей 466 пациентов, заболевших во время последней волны пандемии, и 3976 случаев заражения другими, более ранними штаммами. Свой вывод они объяснили тем фактом, что «омикрон» распространялся беспрецедентно быстро, но при этом течение болезни было намного мягче, чем у предыдущих вариантов.

Тем не менее на родине «омикрона» напомнили, что тот остаётся опасным и крайне заразным заболеванием, несмотря на более лёгкую симптоматику.

Похожие предсказания ранее делались исследователями из Франции и Дании. Глава Минздрава Франции Оливье Веран считает, что текущая волна пандемии станет последней, в то время как технический директор Управления общественного здравоохранения Дании Тира Гроув Краузе также подчеркнула, что пандемия может закончиться благодаря особенностям протекания «омикрона».