Учёные в Коста-Рике создают лекарство от COVID из антител лошадей

Учёные в Коста-Рике планируют начать испытания недорогого лекарства от коронавируса, создаваемого из взятых у лошадей антител.
Препарат был разработан в Научно-исследовательском институте Clodomiro Picado, он создаётся из антител, полученных после введения лошадям вируса SARS-Cov-2,
Исследователи намерены протестировать лекарство на 26 пациентах уже в середине сентября.
Мы гордимся тем, что этот препарат поможет спасать жизни, пока вакцина не будет доступна населению, — заявил координатор проекта Альберто Алапе.
Он добавил, что все исследования были проведены собственными ресурсами, чтобы «не создавать ненужную конкуренцию и очереди из стран, как это сейчас происходит с вакциной».
Аналогичные разработки ведутся в Аргентине и Бразилии.
Ранее NEWS.ru писал, что американские учёные выявили связь между дефицитом витамина D и риском заражения коронавирусом.
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