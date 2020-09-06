Учёные разрешили есть на ночь для похудения

https://static.news.ru/photo/fa6b0bea-f05d-11ea-b449-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

На ночь есть не только можно, но и нужно. К такому выводу пришли учёные.

Как сообщает «МедикФорум», исследователи считают, что не все рекомендации, которых мы придерживаемся, действительно помогают сбросить лишний вес. Так, был развеян миф о позднем ужине.

На ужин можно есть всё, что содержит много белка и мало калорий — не более 150. К числу таких продуктов относятся креветки и сыр.

Кроме того, исследователи также советуют почаще гулять рядом с ресторанами быстрого питания. А когда вдоволь нанюхаетесь картошки фри и гамбургеров, взять салат. По мнению учёных, эффект будет такой, как будто вы всё это только что съели, но без вреда для здоровья.

Ещё одна уловка — у мужчин аппетит отбивает синий цвет. Поэтому можно постелить синюю скатерть и есть с синих тарелок. Если же захотелось сладкого, лучше выбрать конфеты в обёртках, чтобы их долго разворачивать.

Ещё учёные посоветовали вместо кулинарных шоу смотреть комедии и ужастики. Так, качественный ужастик потребует потратить аж 200 калорий, что аналогично получасовой прогулке. А в ресторан лучше надевать обтягивающую одежду.

Как ранее передавал NEWS.ru, американские диетологи назвали продукты, которые способны помочь снизить вес, даже если есть их перед сном.

Некоторые из них имеют свойства запускать процессы похудения. К ним можно отнести продукты, содержащие белок. На ночь, за полчаса до сна, достаточно съесть 30 граммов белка — и во время отдыха запустятся процессы похудения, поясняют диетологи.

Творог, который содержит большое количество белка, помогает запустить обмен веществ, улучшает состояние сосудов и сердца. Орехи также способствуют похудению. Помимо этого, орехи содержат витамин Е, селен и магний. Сыр моцарелла богат белком и содержит витамин D. Кроме того, моцарелла помогает укрепить иммунитет и наладить сон. Также перед сном можно есть сыр тофу, он содержит кальций, железо, и в нём нет холестерина.