Учёные подтвердили, что курение вейпов может привести к раку груди

https://static.news.ru/photo/361cf302-f585-11ea-978c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты из Йельского и Принстонского университетов сообщили, что курение вейпов влияет на риск развития рака молочной железы.

Это удалось подтвердить в ходе эксперимента на мышах. Одну группу грызунов держали на свежем воздухе, а другую — в комнате с парами электронных сигарет. Позже учёные сделали представителям обеих групп инъекции с клетками рака груди.

Уже через несколько недель у мышей, дышавших парами, опухоли развивались в два раза быстрее. Также у них был зафиксирован высокий риск развития метастазов, передаёт Daily Mail.

Ранее NEWS.ru писал, что медики перечислили продукты, употребление которых может повлечь за собой развитие злокачественных опухолей.