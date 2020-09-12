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Учёные подтвердили, что курение вейпов может привести к раку груди

08:39, 13 сентября 2020 10
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты из Йельского и Принстонского университетов сообщили, что курение вейпов влияет на риск развития рака молочной железы.

Это удалось подтвердить в ходе эксперимента на мышах. Одну группу грызунов держали на свежем воздухе, а другую — в комнате с парами электронных сигарет. Позже учёные сделали представителям обеих групп инъекции с клетками рака груди.

Уже через несколько недель у мышей, дышавших парами, опухоли развивались в два раза быстрее. Также у них был зафиксирован высокий риск развития метастазов, передаёт Daily Mail.

Ранее NEWS.ru писал, что медики перечислили продукты, употребление которых может повлечь за собой развитие злокачественных опухолей.

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