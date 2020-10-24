Учёные оценили реальную пользу масок против пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/68f41874-175d-11eb-8334-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские учёные пришли к выводу, что ношение масок снижает распространение респираторных заболеваний, включая COVID-19, на 40%. Об этом говорится в статье специалистов Института показателей и оценки здоровья (IHME), опубликованной в журнале Nature Medicine.

Исследователи отмечают, что повсеместное ношение масок смягчает наихудший сценарий развития пандемии. Если в повязках будут ходить 95% населения США, то этот фактор с конца сентября по февраль сохранит порядка 129,5 тысячи жизней. При этом, если рекомендацию носить маску будут соблюдать 85% людей, то число реально спасённых жизней снизится до 95 тысяч.

При этом другие меры сдерживания COVID-19, в том числе социальное дистанцирование, не принесут значительной пользы, и число погибших может увеличиться более чем вдвое к концу февраля 2021 года, достигнув 511 тысяч человек.

Ранее главный инфекционист Минздрава РФ, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов отметил, что ношение перчаток является избыточной и неэффективной мерой, так как многие неправильно их используют. По его словам, для защиты лучше использовать антисептики, писал NEWS.ru.