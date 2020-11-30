Учёные назвали опасные для людей с проблемами сердца продукты

https://static.news.ru/photo/4e4b5516-339e-11eb-9d7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты из университета Кентукки (США) выяснили, какие продукты не следует употреблять людям с сердечной недостаточностью.

Согласно данным учёных, необходимо отказаться от продуктов, которые вызывают воспаления. К ним относятся красное мясо, колбасные изделия, молочные продукты и крупы с содержанием глютена.

Если люди с сердечной недостаточностью способны уменьшить количество провоспалительных продуктов, которые они едят, стоит это сделать. Это может помочь им в выживании, — подчеркнул ведущий автор исследования Чон Хи Канг.

Участниками эксперимента стали 213 пациентов с сердечной недостаточностью. Они вели дневники питания в течение четырёх дней, после чего продукты из их рациона оценивались в зависимости от того, усиливают ли они воспаление в организме или уменьшают. После изучения их меню за пациентами наблюдали в течение года.

Выяснилось, что среди тех, кто чаще употреблял продукты, вызывающие воспаления, в два раза возрастал риск быть госпитализированными или умереть по сравнению с теми, кто предпочитал отказаться от такой еды.

По словам автора рекомендаций американской кардиологической ассоциации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний Амита Кера, оценившего итоги работы учёных, диета играет критически важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний.

Это исследование — напоминание о важности правильного питания. Единственным сюрпризом для меня была величина эффекта, оказываемого продуктами, вызывающими воспаление, — отметил он.

Полученные специалистами результаты, представленные на виртуальных научных сессиях Американской кардиологической ассоциации, пока предварительные. Учёным предстоит выяснить, эффективна ли диета с противовоспалительными продуктами в качестве средства для снижения смертности от сердечной недостаточности, передаёт «Ридус».

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