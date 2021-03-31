Учёные назвали напиток, защищающий сердце во время стресса

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Учёные из Университета Бирмингема назвали напиток, который помогает защитить сердечную мышцу от губительного воздействия стрессовых ситуаций. По их словам, таким напитком является какао, причём пить его нужно регулярно, передаёт Nutrients.

Исследователи установили, что в какао-бобах содержатся флаваноиды — вещества, которые положительно влияют на сосуды сердца во время психических переживаний. Таким образом, они позволяют защитить орган от повреждения.

Употребление какао, богатого флаваноидами, может быть эффективным способом уменьшения временных нарушений эндотелиальной функции после стресса и улучшения кровотока во время стрессовых эпизодов, — говорится в результатах исследования.

Учёные советуют включить этот сладкий напиток в свой ежедневный рацион, так как какао также помогает поддержать настроение. Его приятный вкус способствует выработке эндорфинов и серотонина — гормона счастья, который помогает бороться с депрессивными расстройствами. Также исследователи напомнили, что те же флаваноиды содержатся не только в какао — они присутствуют в зелёном чае, малине, вишне, ежевике и винограде.

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