16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Учёные назвали главную причину диабета

10:38, 09 ноября 2020 99
Фото: unsplash.com

Уязвимым к диабету второго типа человека делает сбой в синтезе инсулина. Об этом говорят результаты исследования, проведённого группой американских учёных.

Метаболические нарушения проистекают из сбоев в синтезе проинсулина — прогормона, который производят специальные бета-клетки поджелудочной железы. Материалы исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты пришли к выводу, что именно эта «ненадёжность» инсулина привела к том, что люди эволюционно стали уязвимыми для диабета. По их данным, на синтез и на эффективность гормона при связывании с рецептором не способна повлиять ни одна мутация, так как эти функции требуют противоречащих друг другу структурных особенностей. Так, при диабете второго типа избыток инсулина приводит к развитию дисфункции бета-клеток, однако исправление этого нарушения стало бы причиной ухудшения другой функции гормона.

Ранее NEWS.ru писал о том, что вице-премьер России Татьяна Голикова дала поручение Минздраву проработать вопрос обеспечения больных сахарным диабетом 2-го типа тест-полосками для определения содержания глюкозы в крови в полном объёме до 1 декабря 2020 года.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео