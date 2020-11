Учёные назвали главную причину диабета

https://static.news.ru/photo/4f3b170c-2261-11eb-af98-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Уязвимым к диабету второго типа человека делает сбой в синтезе инсулина. Об этом говорят результаты исследования, проведённого группой американских учёных.

Метаболические нарушения проистекают из сбоев в синтезе проинсулина — прогормона, который производят специальные бета-клетки поджелудочной железы. Материалы исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты пришли к выводу, что именно эта «ненадёжность» инсулина привела к том, что люди эволюционно стали уязвимыми для диабета. По их данным, на синтез и на эффективность гормона при связывании с рецептором не способна повлиять ни одна мутация, так как эти функции требуют противоречащих друг другу структурных особенностей. Так, при диабете второго типа избыток инсулина приводит к развитию дисфункции бета-клеток, однако исправление этого нарушения стало бы причиной ухудшения другой функции гормона.

Ранее NEWS.ru писал о том, что вице-премьер России Татьяна Голикова дала поручение Минздраву проработать вопрос обеспечения больных сахарным диабетом 2-го типа тест-полосками для определения содержания глюкозы в крови в полном объёме до 1 декабря 2020 года.