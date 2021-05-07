Учёные нашли способ продлить жизнь

https://static.news.ru/photo/aa28cbf0-af9c-11eb-922f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа учёных из Национального института рака и института старения (США) установила, что ежедневное достижение нормы по количеству совершённых шагов улучшает здоровье и продлевает жизнь. Об этом сообщает Express.

Издание отмечает , что исследование учёные вели в течение трёх лет. Они наблюдали за добровольцами старше 40 лет. Первая их группа проходила в день по четыре тысячи шагов, вторая — по восемь тысяч, а третья группа — по 12 тысяч шагов.

В итоге учёные выявили взаимосвязь между количеством пройденных шагов и продолжительностью жизни. Они указали, что риск смерти уменьшился у двух групп: у второй — на 51%, у третьей — на 65%.

Ранее стало известно, что семь простых привычек, замедляющих процесс старения, назвал британский биолог Эндрю Стил. По мнению эксперта, чтобы продлить жизнь и не стареть, нужны регулярная физическая активность, отказ от пищевых добавок, добавление в рацион большого количества овощей. Также человеку следует следить за давлением и пульсом, поддерживать здоровье зубов и отказаться от необычных диет.