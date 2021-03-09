Ученые оценили эффективность Компливита в борьбе с COVID-19

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Витамины жизненно необходимы каждому человеку, они участвуют во многих биологических процессах. По оценкам специалистов, мы недополучаем примерно 30% от «витаминной» нормы. Существует целый ряд питательных веществ, которые сложно получить из пищи, а потребность в них для организма достаточно высокая. Восполнить этот дефицит помогают витаминно-минеральные комплексы.

В пандемию коронавируса SARS-CoV-2 внимание медиков и общественности не было приковано к витаминам. Однако, как выяснилось особую роль в профилактике, да и лечении COVID-19 приобретает витамин В12, который содержится (содержание в Компливите — 12,5 мкг). Специалисты пришли к выводу, что данный витамин способен блокировать размножение коронавируса. Индийские ученые с помощью компьютерного моделирования показали, что он подавляет особый фермент в геноме SARS-Cov-2, отвечающий за копирование патогена. Это приводит к снижению вирусной нагрузки и тяжести течения COVID-19. Российские эксперты подтвердили, что В12 обладает противовоспалительным действием, а это значит, что он способен останавливать размножение коронавируса.

От правильного выбора витаминного комплекса зависит эффективность работы обменных процессов, влияющих на наш иммунитет и внешний вид. И здесь в первую очередь важно обращать внимание на состав. Он должен содержать полный, но в то же время сбалансированный и безопасный набор витаминов. Несоблюдение этого условия может потенцировать развитие токсических эффектов и нарушение обмена веществ в организме.

Компливит — это богатый и сбалансированный состав из 20 витаминов и минералов, созданный с учётом особенностей национального рациона питания. Таблетки созданы по особой технологии, которая не позволяет её составляющим взаимодействовать друг с другом. Одна таблетка содержит профилактическую дозу 8 минеральных веществ и 12 витаминов, благодаря чему возникновение гипервитаминоза становится маловероятным.

Витаминный комплекс способен повысить сопротивляемость организма негативным внешним факторам, что особенно актуально в период распространения ОРВИ и пандемии. В его составе есть компоненты для поддержки иммунитета: в частности, это витамины-антиоксиданты А, Е и С, которые способствуют образованию иммунных клеток, повышая резистентность организма к инфекциям.

Витамин С является мощным антиоксидантом, повышает устойчивость организма к инфекциям, витамин А способствует нормальному функционированию иммунной системы, витамин Е поддерживает иммунитет; предотвращает развитие анемии.

Цинк, также входящий в состав Компливит, обладает иммуномодулирующими свойствами, марганец — противовоспалительными свойствами, а железо повышает устойчивость организма к болезням.

Достаточное потребление витаминов и минералов помогает нашей нервной системе справиться с повышенными нагрузками, а иммунитету — противостоять атакам вирусов и бактериям. Компливит также эффективен в профилактических целях для поддержания защитных сил весной и зимой в период обострения простудных заболеваний.

Принимать витамины рекомендовано людям, страдающим авитаминозом и хронической утомляемостью, часто болеющим, простужающимся, с пониженным иммунитетом, с несбалансированным питанием, тем, кто постоянно сталкивается с повышенными нагрузками, кто восстанавливается после болезней. Да и в целом Компливит будет полезен для тех, кто щепетильно относится к своему здоровью — ведь это самое ценное.