Учёные: две сосиски в неделю повышают риск преждевременной смерти на 52%

https://static.news.ru/photo/cdee748a-9233-11eb-b611-96000091f725_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Многонациональная группа исследователей установила, что употребление в пищу всего двух сосисок в неделю повышает риск преждевременной смерти на 52%. Специалисты проанализировали рацион 134 тысяч человек из 21 страны.

В исследовании участвовали в том числе жители Швеции, Канады, Аргентины, Бразилии и Китая. Учёные утверждают, что для здоровья опасны не только сосиски, но и любое консервированное, солёное, копчёное или вяленое мясо, а также мясная продукция с добавлением химических консервантов.

Статья была опубликована американским журналом клинического питания. Его сотрудники рекомендуют исключить из пищи салями, вяленый бекон, копчёное мясо, колбасу, паштеты и ветчину, сообщает The Daily Mail.

Ранее профессор, доктор медицинских наук Александр Серяков заявил, что длительное употребление копчёной колбасы и других изделий из красного мяса увеличивает риск развития онкологических заболеваний. Он добавил, что 50 граммов сырокопчёной колбасы равны пачке сигарет по своей канцерогенности.

Как писал NEWS.ru, телеведущий и доктор Александр Мясников напомнил, что частое употребление колбасы может привести к раку желудка. Он добавил, что в 2015 году ВОЗ внесла все колбасные продукты в список канцерогенов. Доктор считает, что колбасу можно попробовать, употребляя в небольших количествах. Она опасна для здоровья из-за большого количества трансжиров и соли.