Тяжёлую форму коронавирусной инфекции связали с повышенным риском аритмии

https://static.news.ru/photo/98fc40c6-b4a9-11ea-adef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди, которые попадают в реанимацию с тяжёлыми формами коронавирусной инфекции, примерно в десять раз чаще страдают от аритмии и связанных с ней нарушений в работе сердца.

Как пишет журнал Heart Rhythm, учёные предполагают, что это связано не с особенностями повреждения сердечной ткани, а с воздействием вируса на иммунитет.

Наши наблюдения показывают, что некардиологические проблемы, такие как системные воспаления и распространение по другим частям тела, влияют на вероятность остановки сердца и развития аритмии больше, чем прямое повреждение сердечной ткани вирусом, — сообщает доцент Пенсильванского университета (США) Раджат Део.

Отмечается, что Део с коллегами проследили за изменениями в состоянии здоровья примерно семи сотен пациентов, которые попали в университетскую клинику с диагнозом COVID-19. Выяснилось, что нарушений в самой сердечной ткани у заболевших людей не было.

Как писал NEWS.ru, тяжёлое протекание заболевания, вызванного COVID-19, может негативно отразиться на сердечной мышце. Об этом рассказал гендиректор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов. Эксперт также добавил, что осложнения после окончания острого периода заболевания предсказать сложно. Возможно развитие фиброза, аритмии или ухудшения функции сердца как насоса. В то же время у медиков нет однозначного ответа на вопрос о том, способен ли коронавирус спровоцировать заболевания сердца.