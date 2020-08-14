Трамп надеется, что российская вакцина от коронавируса сработает

https://static.news.ru/photo/02644e26-de5a-11ea-b33d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп надеется, что зарегистрированная в России первой в мире вакцина от коронавируса окажется эффективной.

Мы не много знаем об этом. Надеемся, что это сработает. Они убрали некоторые исследования. Это очень важно пройти через процесс, — цитирует РИА новости главу государства, выступившего на пресс-конференции.

По его словам, США также очень продвинулись в разработке вакцины от COVID-19.

Ранее Трамп заявил, что вакцина от коронавируса может появиться в Штатах к 3 ноября — дню президентских выборов. Кроме того, администрация президента одобрила закупку партии новых шприцев для введения новых вакцин против COVID-19, когда они будут доступны. Сумма покупки составит более $100 млн.

Российская вакцина «Спутник V» от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. В широкий оборот препарат поступит в начале 2021 года после проведения третьего этапа испытаний на широком круге добровольцев. Первыми иммунизацию пройдут люди из так называемых групп риска: врачи, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, и педагоги, которым предстоит контактировать с большим количеством детей и подростков после начала учебного года, писал NEWS.ru.