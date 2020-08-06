Трамп рассказал, когда в США появится вакцина от коронавируса

https://static.news.ru/photo/081a8114-d7f2-11ea-9d7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вакцина от коронавируса может появиться в Штатах к 3 ноября — дню президентских выборов.

Об этом сообщает агентство Reuters, со ссылкой на заявление главы Белого дома.

Кроме того, администрация Трампа одобрила закупку партии новых шприцев для введения новых вакцин против COVID-19, когда они будут доступны. Сумма покупки составит более $100 млн. Об этом говорится в пресс-релизе Пентагона, передаёт Sputnik International.

В России появление первых вакцин от коронавируса запланировано на сентябрь 2020 года. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова в это время три российские компании должны начать промышленный выпуск первой в стране вакцины от заболевания. Она разработана центром им. Гамалеи.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Южной Корее разрабатывают вакцину от коронавируса нового типа на основе ослабленной формы SARS-CoV-2, которую нужно вводить через нос. Препарат уже успешно протестировали на трансгенных мышах с человеческой версией гена ACE2.