Терапевт назвал самую полезную для здоровья позу при работе в офисе

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При длительной работе за столом в офисе самая полезная поза должна соответствовать «правилу 90» Об этом радио Sputnik рассказал заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин. Эксперт, назвавший это положения тела, объяснил, почему это улучшит состояние здоровья.

Это значит, что между туловищем и передней поверхностью бедра при сидении должен быть угол 90 градусов. Между бедренной костью и большой и малой берцовой костью тоже. То есть коленный сустав должен опускаться в сторону пола под углом в 90 градусов. Стопа должна стоять относительно пола тоже под углом 90 градусов, — пояснил он.

Специалист порекомендовал использовать для работы в офисе кресла, у которые есть возможность регулировки по высоте, а также изменения эргономики отдельных элементов. Кроме того, он напомнил о том, что каждые два часа работы за столом следует делать 15-минутные перерывы на разминку.

Что касается привычки офисных работников сидеть нога на ногу, то кратковременное пребывание в такой позе и в удобном кресле здоровью не навредит. Однако, если сидеть таким образом на рабочем месте, то это приведёт к тяжёлым последствиям.

Во-первых, при такой позе перекашивается таз и напрягаются некоторые мышцы. В результате при вставании со стула возникают так называемые стартовые боли.

Во-вторых, увлечение позой нога на ногу чревато варикозом. В подколенной ямке нет мышц, поэтому сухожилия, вены и артерии расположены близко к поверхности кожи. Сиденье такой позе приводит к недостатку кровоснабжения стопы и застою крови в венах. Теоретически это может привести к развитию варикозной болезни, объяснил терапевт.

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