Стало известно, чем могут быть опасны морепродукты

В организме морских обитателей могут содержаться микрочастицы пластика. Особенно опасны приготовленные без предварительного потрошения морепродукты: мидии, креветки, устрицы и консервированные шпроты. Об этом сообщает Live24.

Пластик попадает в море из речного транспорта, портов и сточных вод. В Мировом океане ежегодно оказывается до 13 млн тонн химического вещества, которое разлагается сотни лет. В организм мидий пластик проникает через воду, которую они ежедневно отфильтровывают. В пищеварительную систему рыб вредные микрочастицы попадают, когда их ошибочно принимают за еду.

Микропластик, который попадает в человеческий организм, способен выделять токсичные вещества,. Химические соединения могут привести к окислительному стрессу, бесплодию и даже раку, кроме того, даже самые маленькие частицы микропластика оказывают негативное влияние на работу внутренних органов. Учёные выявили , что пластиковые наночастицы способны проникать через плаценту беременной женщины и воздействовать на плод.

Существуют данные о том, что средняя порция меню из морепродуктов может содержать до 30 мг микропластика, а современный человек ежегодно съедает и вдыхает не менее 50 тысяч частиц.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал принимать содержащийся в морепродуктах витамин D в таблетках, если лабораторно подтверждён дефицит вещества. По словам телеведущего, ещё одним источником витамина D является пребывание на солнце.