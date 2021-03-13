Сомнологи назвали условия хорошего сна

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Эксперты назвали несколько простых условий, соблюдение которых позволит существенно повысить качество сна. По их словам, недосып может негативно отразиться на состоянии сердечно-сосудистой системы, а также привести к расстройству психики.

Сомнологи отметили, что проблемы со здоровьем могут появиться, если человек спит менее пяти часов в сутки. При этом привычка «досыпать» в течение дня тоже пользы не приносит.

Учёные порекомендовали, вопреки популярному мифу, не употреблять алкоголь перед сном. Спиртное поможет уснуть быстро, но качество сна будет значительно хуже из-за мочегонных свойств таких напитков. Лучше перед сном выпить травяной чай или молоко, сообщает издание Sleep Health.

Учёные также посоветовали не есть за три часа до сна, проветривать на ночь комнату и заправлять постель бельём из натуральных материалов. Кроме того, перед сном нежелательно смотреть телевизор, поскольку это нарушает выработку «гормона сна» мелатонина.

Ранее NEWS.ru писал, что врачи рассказали о полезном моменте недосыпа. Недостаток сна помогает организму мобилизоваться в экстренной ситуации, подстёгивает работу мозга для решения сложной задачи. Однако часто таким методом пользоваться не стоит, поскольку это может привести к хроническому стрессу.