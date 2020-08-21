Собянин призвал москвичей как можно быстрее привиться от гриппа

https://static.news.ru/photo/78660300-e506-11ea-83eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителям Москвы необходимо как можно быстрее привиться от гриппа для минимизации наложения двух инфекций, заявил столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, со следующей недели Москва начнёт «раскатывать» этот процесс.

Во всех поликлиниках будут прививаться плюс мы работаем с предприятиями, организациями, вся эта массовая начнётся с 1 октября, но уже со следующей недели мы потихоньку начинаем раскатывать этот процесс, — сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

Он подчеркнул, что это необходимо сделать в связи с пандемией коронавируса.

Ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге призвал население Европы активнее проводить вакцинацию против гриппа среди групп риска, писал NEWS.ru.