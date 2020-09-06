Собянин призвал фильтровать слухи о коронавирусе и не бояться карантина

https://static.news.ru/photo/0d612852-f026-11ea-a047-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы быть более оптимистичными и не реагировать на слухи о грядущем карантине из-за ситуации с коронавирусом.

Нас всегда чем-то пугают. Но в этом наша жизнь. Просто нам надо, извините, фильтровать весь этот поток всяких слухов, домыслов и так далее — и жить реальной жизнью. Ну возникнет какая-то критическая ситуация — будем на неё реагировать. Но заранее закапывать себя и говорить: ужас, ужас — это не стоит, — сказал Собянин в интервью на НТВ.

В столице подтверждено 620 новых случаев заражения коронавируса за последние сутки. Это самое низкое число случаев за две недели. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,25%. Всего в столице COVID-19 болеют 40 096 человек.

Слухи о введении карантина появились на фоне второй волны коронавируса в Европе. Так, NEWS.ru писал, что во Франции ужесточают ограничительные меры по борьбе с коронавирусом из-за роста новых случаев COVID-19. Накануне во Франции был зафиксирован рекордный прирост новых случаев коронавируса: за сутки заразились 6,1 тысячи человек.