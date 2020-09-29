СМИ: любители кофе и джин-тоника рискуют стать психопатами

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Люди, любящие джин-тоник, чёрный кофе и другие продукты с горьким вкусом имеют склонность к различным психическим отклонениям, установила группа учёных из Австрии.

Исследование, проведённое в университете Инсбрука, показало, что горький вкус может быть связан с рядом нежелательных черт. К ним относятся садизм, нарциссизм, психопатия и макиавеллизм, пишет британская Independent.

В исследовании, в котором участвовали 953 человека, им было предложено оценить различные виды еды и напитков по шестибалльной шкале. Пища, представленная в исследовании, имела горький, кислый, солёный и сладкий вкус, отмечает газета.

После этого испытуемым задавали вопросы, чтобы измерить «склонность к повседневному садизму». Среди утверждений, предлагаемых на выбор участникам эксперимента, были фразы «мне нравится мучить людей» и «иногда я думаю о кровавых сценах, которые я видел в кино».

Когда были собраны данные двух исследований (вкусовых и на ощущения), учёные обнаружили, что те люди, которые предпочитали горькую еду и напитки, также были склонны к более агрессивному и психически неуравновешенному поведению, пишет Independent.

Результаты обоих исследований подтвердили гипотезу о том, что склонность к ощущению горького вкуса связана с негативными личностными качествами, причём наиболее прочно эта связь проявляется с садизмом и психопатией.

Таким образом, данные исследования австрийских учёных позволяют по-новому взглянуть на взаимосвязь между личностью и её поведением при употреблении алкогольных напитков, делает вывод газета. Тесты также показали устойчивую взаимосвязь между повышенным удовольствием от горькой пищи и садистскими наклонностями, резюмирует Independent.

Как сообщал NEWS.ru, австралийские учёные ранее установили, что регулярное употребление кофе снижает риск возникновения рака печени. Употребление двух или трёх порций напитка в день уменьшает шансы заболеть раком на 38%.