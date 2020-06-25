Шведские учёные рассказали, когда у людей появится иммунитет к COVID-19

https://static.news.ru/photo/661e28cc-b6ed-11ea-9007-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Oxberry/Global Look Press

Математики из Стокгольмского университета рассчитали, при каком условии у населения планеты сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу.

Исследователи Том Бриттон и Питер Трапман выяснили, что человеческий организм выработает естественную защиту от инфекции нового типа, когда антитела сформируются у 40-45% населения, а не у 65%, как предполагалось ранее, пишут «Аргументы недели».

По словам Бриттона, в случае если иммунитет к заболеванию возникает через распространение инфекции, то его распределение не так равномерно, как в случае вакцинации.

Российские специалисты также работают над созданием прививки от COVID-19. Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, начались 18 июня, в первую группу вошли 18 добровольцев. В настоящее время вакцинирована уже вторая группа добровольцев. Она состоит из солдат-контрактников и гражданских лиц, в том числе девушек.

К испытаниям вакцины от коронавируса также приступили и в Сеченовском университете. Там вакцинировали вторую группу добровольцев в количестве 20 человек. На предыдущем этапе 18 июня инъекцию ввели первым 18 добровольцам.

В четверг, 25 июня, коэффициент распространения COVID-19 на территории России составляет 0,93. Показатели ниже единицы зафиксированы десять дней подряд. Этот коэффициент демонстрирует, скольких человек может заразить один инфицированный до самоизоляции.

За прошедшие сутки в 82 российских регионах коронавирус был подтверждён у 7113 человек. Заболевание без клинических симптомов было диагностировано у 32% инфицированных. Общее число случаев коронавирусной инфекции в РФ достигло 613 994 человек. Излечились 375 164 жителя России (+6342 за сутки), скончались от инфекции 8605 человек (+92 за сутки).

Как писал NEWS.ru, ранее президент РФ Владимир Путин предложил усилить общественный контроль за исполнением решений, принятых для поддержки граждан и экономики в связи с пандемией коронавируса.