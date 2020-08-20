Какие процессы может запустить большая доза кофеина перед полётом

В научном сообществе не утихают споры о влиянии кофеина на здоровье человека. Уже установлено, что в малых дозах вещество безопасно для организма. Оно действует как умеренный возбудитель, улучшает память и пищеварение. Но в больших количествах кофеин учащает сердцебиение, провоцирует бессонницу и вызывает беспокойство. Опрошенные NEWS.ru эксперты сообщили, что перед полётом на самолёте употреблять содержащие кофеин напитки не стоит — это может обернуться гипертоническим кризом, паническими атаками и даже внезапной смертью.

Привычные напитки содержат определённые дозы кофеина. В чашке натурального кофе среднего размера растворено до 125 мг этого вещества, в зелёном чае — до 90 мг, в чёрном — около 60 мг. В популярном у молодёжи энергетическом напитке содержится до 80 мг вещества. Опасным для человека является одновременный приём грамма кофеина. Избыток вещества может привести к перевозбуждению центральной нервной системы, усиленному сердцебиению, судорогам, головокружению, тошноте и рвоте.

Если человек готовится к перелёту на самолёте, ему желательно отказаться от любых кофеиносодержащих продуктов. Как сообщил в беседе с NEWS.ru психиатр, нарколог, главный врач медицинского центра Алексей Казанцев, в полёте у пассажиров меняется артериальное давление. Когда воздушное судно набирает высоту, оно повышается. Связано это с разницей между внешним давлением воздуха и давлением в барабанной полости уха. Также происходит сгущение крови и обезвоживание. Такой же эффект на организм производит кофеин. Сочетание двух факторов может привести к тому, что на борту воздушного судна человеку станет плохо.

Повышается вероятность гипертонического криза со всеми его составляющими. Может случиться инсульт, инфаркт или прединсульт. Ещё вариант — ишемическая атака. Человек, который перебрал с кофеином, может умереть во время полёта. Особенно вероятность этого повышается у людей старше 40 лет. Алексей Казанцев психиатр, нарколог, главный врач медицинского центра психиатр, нарколог, главный врач медицинского центра

Ещё одна опасность кофеина — он может спровоцировать паническую атаку во время полёта, сообщил врач. Это необъяснимый, мучительный для больного приступ тревоги, сопровождаемый беспричинным страхом, в сочетании с различными вегетативными симптомами. В этом состоянии человек может кричать, бегать по салону и испытывать беспричинный страх смерти. Также обилие кофеина может вызвать тремор конечностей и нервный тик.

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О вреде чрезмерного потребления кофеина также сообщила нейропсихолог Ирина Хвингия. Она отметила, что ударные дозы кофе и энергетиков «портят настроение». После резкого прилива жизненных сил происходит быстрый спад, человек ощущает упадок энергии и депрессию. Требуется новая доза бодрящего напитка. Восстановить силы лучше естественными способами — с помощью сна, спорта и регулярного питания.

При этом кардинально противоположные данные получили учёные из центра клинических и профилактических исследований в Париже. Они провели анализ влияния кофе и чая на организм человека. Эксперты выяснили, что люди, которые пьют по четыре чашки кофе или чая в день, могут похвастаться хорошим самочувствием, в отличие от тех, кто вообще не употребляет эти напитки. Среди чаеманов и кофеманов почти не оказалось гипертоников, чего не скажешь о тех, кто пил газировку. Ещё для учёных стало большой неожиданностью то, что если человек выпивал больше четырёх чашек кофе или чая, частота сердечных сокращений снижалась, уменьшался риск сердечной тахикардии.