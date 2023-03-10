Сало, рыба, витамины: как еще поднять иммунитет весной Нужно ли помогать защитным силам организма или они справятся сами — в материале NEWS.ru

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В межсезонье люди чаще болеют, у многих ухудшается самочувствие. Исследования показали, что заболеваемость острыми респираторными инфекциями увеличивается при температуре воздуха от 0 °C до −5 °C, среди заболеваний доминировали простуда и фарингит. Инфекции нижних дыхательных путей, такие как пневмония, возникали чаще при температуре от 0 °C до 10 °C, а дальнейшее падение или повышение температуры снижало риск болезни. На этом фоне особенно опасно, что весной происходит сезонное снижение иммунитета. Как поддержать защитные силы организма — в материале NEWS.ru.

Почему весной падает иммунитет

Весной иммунитет человека снижается настолько, что начинают обостряться хронические заболевания или появляются новые, сообщил в беседе с NEWS.ru врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Из-за постоянного недостатка солнца и пребывания в помещениях с искусственным освещением у человека нарушается хронобиологический цикл (колебание функций организма человека в течение суток). За него «ответственна» шишковидная железа в мозге, она синхронизирует биологические ритмы и регулирует активность иммунной системы, сообщил Болибок. Недостаточное количество света влияет на защитные силы организма.

Также скудное «зимнее питание», последствия которого мы ощущаем весной, плохо влияет на иммунитет. Витаминизация происходит за счет свежих фруктов и овощей. Зимой же их нет. В лучшем случае — привозные плоды, которые сорвали с дерева месяц назад. В таких витаминов почти не остается.

Но не на всех весна влияет одинаково. Снижение иммунитета проявляется по-разному. Это зависит в первую очередь от возраста. Если молодые люди «сезонные» особенности почти не ощущают, то дети и пожилые страдают сильнее. Также есть индивидуальные особенности. Есть люди, которые изначально более подвержены простудным заболеванием, чем другие.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как правильно пить витамины, сколько нужно витамина С в день

По словам Владимира Болибока, «витаминные комплексы надо принимать обязательно». Из продуктов невозможно получить все необходимые вещества, особенно зимой. Поэтому важно пить витамины. Но принимая БАДы, важно не переборщить, иначе они пойдут во вред, говорит врач.

Рекомендованная доза потребления витамина C — 70 мг сутки. Сейчас продаются комплексы, в которых содержится и 200 мг, и 400 мг, даже 2000 мг. Это большая нагрузка на печень и почки, — сообщил Болибок.

Витамин D3 столь же необходим организму. Он вырабатывается под действием солнечного света. Согласно актуальным методическим рекомендациям, суточная потребность в витамине D для взрослого человека составляет 400 МЕ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Лекарственные препараты различной формы выпуска

Иммуномодуляторы — подспорье или деньги на ветер

К широко разрекламированным средствам для поднятия иммунитета практикующие врачи относятся скептически. Особенно когда пациент назначает их себе сам без консультации со специалистом.

Препараты, обладающие иммуностимулирующим эффектом, должны приниматься строго по показаниям после консультации врача- специалиста. Их основная масса не имеет доказательной базы, сообщила в беседе с NEWS.ru врач аллерголог-иммунолог Анна Терехова.

Как правило, «иммуномодуляторы» назначают врачи всех специальностей, кроме аллергологов-иммунологов, отмечает Терехова. Есть ограниченное количество препаратов, влияющих на работу иммунной системы, которые признаны и российским, и мировым сообществом. Но они назначаются строго по показаниям.

Если пациент считает, что у него «слабый иммунитет» в первую очередь нужно понять, в силу чего сложилось такое мнение. Это может быть некомпенсированное хроническое заболевание, дефицит витаминов, какие-то ограничения в пищевом рационе, хронический стресс, — сообщила в беседе с NEWS.ru врач аллерголог-иммунолог Анна Терехова. Анна Терехова аллерголог-иммунолог

В таком случае, если убрать проблему, то и вопрос с иммунитетом сразу отпадет. Показания к назначению иммунотерапии строго ограничены.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

А может, иммунитет в порядке, и дело в питании?

Люди могут принимать за «сезонное снижение иммунитета» и недостаток питательных веществ.

Большинству в рационе не хватает насыщенных полезных жиров. Особенно явно это проявляется зимой, когда действительно защитные силы организма ослабевают, сообщила NEWS.ru биохакер, нутрициолог Светлана Гааг. На это указывают: слабость, апатия, сонливость, рассеянность, сухость кожи, ломкость ногтей. Люди эти симптомы часто принимают за авитаминоз.

Главный управляющий центр нашего организм — это мозг, он состоит на 75% из жира. Это по сути кусок жира в нашей голове. Если ему не хватает питания, перебои идут по всей системе. Светлана Гааг биохакер, нутрициолог

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Запись на прием к врачу в поликлинике

Полезные насыщенные жиры содержатся в авокадо, оливках, оливковом и кокосовом масле, орехах, морской рыбе, сообщила нутрициолог. Также хорошим источником является свиное сало, но часто этот продукт употреблять нельзя. Он слишком калорийный и значительно нагружает печень.