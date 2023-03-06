Врач перечислила главные правила закаливания детей Врач Морозова посоветовала соблюдать систематичность при закаливании детей

Фото: Shutterstock

При закаливании детей важно соблюдать систематичность, пояснила врач-педиатр Екатерина Морозова. В беседе с РИАМО специалист отметила, что это является одним из главных правил, так как положительного эффекта для здоровья и укрепления иммунитета можно добиться только при выполнении процедур ежедневно.

Правило 1. Соблюдайте систематичность. Ожидаемый эффект от закаливания можно получить только при ежедневных процедурах, — объяснила педиатр.

Морозова пояснила, что нужно постепенно увеличивать время выполнения процедур и силу раздражающего действия. По ее словам, таким образом организм сможет плавно приспосабливаться к непривычным условиям. Кроме того, педиатр призвала учитывать настроение и моральное состояние ребенка при закаливании. Это позволит добиться не только положительного эффекта, но и создаст позитивное отношения к процедурам.

Всегда учитывайте настроение или пожелания ребенка. Закаливайте в форме игры. Только так вам удастся достичь положительного эффекта, — пояснила специалист.

Педиатр Марина Мягкова ранее посоветовала отказаться от закаливания после недавно перенесенного ребенком инфекционного заболевания. Также следует отказаться от процедур при повышенной температуре, после прививок и при прорезывании зубов.