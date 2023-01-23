Врач назвала противопоказания для закаливания детей Педиатр Мягкова: детей нельзя закаливать при повышенной температуре и после болезни

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Закаливание ребенка нельзя проводить, если недавно он перенес инфекционное заболевание или если у него повышена температура, рассказала «Москве 24» педиатр Марина Мягкова. По ее словам, процедуры также запрещено проводить в период прорезывания зубов или если ребенку недавно сделали прививку. Помимо того, детям с болезнями почек и мочевого пузыря противопоказано закаливание контрастным душем, а полоскания горла холодной водой может быть опасно для детей, которые часто болеют простудой и ангиной. Врач предостерегла от агрессивных и резких методов закаливания.

Закаливание нельзя проводить, если есть температура или ребенок недавно перенес инфекционное заболевание. Кроме этого, отложить процедуру на время необходимо после прививки или в период активного прорезывания зубов, — отметила Мягкова.

Педиатр рассказала, что маленьких детей можно закаливать с помощью воздушных ванн — для этого после купания его нужно обтереть и оставить без одежды на пару минут в помещении температурой в 19-22 градуса. Помимо того, можно плавно снижать температуру воды во время купания ребенка. Также почти всем детям подойдут ежедневные влажные обтирания в течение двух-трех минут — полотенца постепенно стоит смачивать все более холодной водой, а в конце ребенка нужно хорошо обтереть сухим полотенцем, уточнила врач.

Медик Мкртыч Оганнисян ранее рассказал, что процесс закаливания организма должен проходить осторожно и поэтапно, чтобы не навредить организму. По его словам, нельзя сразу окунаться в ледяную воду, иначе могут произойти нарушения иммунитета и срыв адаптационных механизмов организма. Помимо того, неправильное закаливание способно привести к заболеванию отитом, пневмонией и различными инфекциями.