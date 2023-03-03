Врач раскрыла влияние на здоровье жизни на верхних этажах Терапевт Коваленко: проживание на верхних этажах может вызвать нарушения сна и головные боли

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Проживание на экстремально высоких этажах (выше 25-го) может привести к нарушению тонуса сердца и крупных сосудов, а также к нестабильности артериального давления и сердечного ритма, рассказала «Газете.Ru» терапевт Юлия Коваленко. Помимо того, возможны нарушения сна, головные боли, тревожные расстройства и панические атаки, пояснила врач. По ее словам, эти симптомы могут возникнуть из-за перепадов атмосферного давления на большой высоте, нагрузок при скоростном подъеме в лифте и высокого уровня низкочастотных вибраций.

Можно ожидать панических атак, нарушений сна и бессонницу, тревожные расстройства, головные боли. <...> Кроме того, проживание на высоких этажах грозит нарушением тонуса крупных сосудов и сердца, вызывая нестабильность артериального давления и сердечного ритма, а также боли в животе, — объяснила Коваленко.

Помимо того, измененный состав воздуха на высоких этажах и отсутствие возможности открыть окна для естественного проветривания могут привести к заболеваниям ЛОР-органов и повысить подверженность респираторным инфекциям, уточнила врач.

Терапевт добавила, что жизнь на низких этажах также представляет опасность для здоровья из-за близости подвальных помещений, скоплений пыли и выхлопных газов с улицы и испарений от асфальта в жару. Она подчеркнула, что это может привести к заболеваниям легочной системы, развитию бронхиальной астмы, вазомоторного ринита и атопического дерматита. Также жизнь на нижних этажах приводит к снижению иммунитета и длительной астении, которая вызывает слабость и вялость.

Ранее психолог Елена Костюк сообщила, что лечь на пол спиной и закрыть лицо и голову руками — наилучший способ выжить при падении лифта, даже несмотря на то, что в таком случае не избежать серьезных и иногда несовместимых с жизнью травм. По ее словам, такой способ может снизить риск травм только при падении лифта с небольшой высоты.