Применение современных лекарств, которые помогают выносить ребёнка, должно увеличить рождаемость в РФ на 23 тысячи детей ежегодно. Об этом свидетельствуют статистические данные Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ).
Информация была представлена в виде тезисов к круглому столу на тему здоровья работающих женщин, передаёт
Применение современных лекарственных средств, которые помогают женщинам выносить ребёнка при угрозе потери беременности или в процессе применения вспомогательных репродуктивных технологий, приведёт к дополнительному рождению 23 тысяч детей в России ежегодно, — говорится в тезисах.
Эксперты также считают, что предабортное консультирование тоже способствует улучшению демографической ситуации в стране. Руководитель ВШОУЗ Гузель Улумбекова рассказала, что такой подход сохраняет до 21 тысячи жизней в год.
Ранее общероссийское общественное движение «За жизнь!» направило в Совет Федерации и Государственную думу обращения (есть в распоряжении News.ru), в которых предложило прояснить ситуацию с правовым статусом ребёнка до его рождения и убрать связанные с этим противоречия.