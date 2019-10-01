https://static.news.ru/photo/5374b1f0-e457-11e9-aaa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Применение современных лекарств, которые помогают выносить ребёнка, должно увеличить рождаемость в РФ на 23 тысячи детей ежегодно. Об этом свидетельствуют статистические данные Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ).

Информация была представлена в виде тезисов к круглому столу на тему здоровья работающих женщин, передаёт РИА Новости .

Применение современных лекарственных средств, которые помогают женщинам выносить ребёнка при угрозе потери беременности или в процессе применения вспомогательных репродуктивных технологий, приведёт к дополнительному рождению 23 тысяч детей в России ежегодно, — говорится в тезисах.

Эксперты также считают, что предабортное консультирование тоже способствует улучшению демографической ситуации в стране. Руководитель ВШОУЗ Гузель Улумбекова рассказала, что такой подход сохраняет до 21 тысячи жизней в год.

Ранее общероссийское общественное движение «За жизнь!» направило в Совет Федерации и Государственную думу обращения (есть в распоряжении News.ru), в которых предложило прояснить ситуацию с правовым статусом ребёнка до его рождения и убрать связанные с этим противоречия.