https://static.news.ru/photo/7cee3e5e-db9a-11e9-a72a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В России растёт количество обращений за вторым медицинским мнением (second medical opinion, SMO). При этом в 2019 году 16% первичных диагнозов на втором медицинском мнении не подтвердилось. Такие данные приводит пресс-служба СК «Сбербанк страхование жизни».

Данный показатель находится в пределах медицинской статистики, однако второе мнение увеличивает достоверность диагностики и помогает скорректировать схему лечения, поясняют исследователи.

В этом году существенно доля обращений за вторым медицинским мнением от клиентов из регионов выросло до 70%. В 2018 году на регионы приходилось около 40% запросов, а большинство обращений поступало из Москвы, — указано в сообщении пресс-службы.

Самым большим спросом пользуются консультации у неврологов (26%), онкологов (19%) и ортопедов (15%). Второе медицинское мнение чаще всего запрашивают у специалистов из США, Германии и Израиля.

Услуга актуальна для тех, кто хочет убедиться в правильности поставленного диагноза и получить независимые заключения от российских и зарубежных специалистов. Кроме того, пациент может задать вопросы, касающиеся дополнительных исследований и схемы лечения.

По словам директора по развитию медицинского страхования СК «Сбербанк страхование жизни» Екатерины Коломенцевой, второе мнение является обычной практикой в международной медицине.

В России она пока мало развита, так как люди нередко боятся обидеть лечащего врача и не обращаются к стороннему специалисту. Хотя в связи с дефицитом кадров в регионах эта услуга может быть особенно полезна, — пояснила она.

Коломенцева также рассказала, почему сторонние эксперты иногда не подтверждают диагноз. Среди причин — недостаточность медицинских данных или отсутствие консультации у узких специалистов, которые могли бы правильно диагностировать заболевание. Чаще всего пациенты задают вопросы о правильности поставленного диагноза, необходимости делать операцию и какие дополнительные обследования им необходимо пройти.

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