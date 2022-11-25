Россиянам сообщили, кто получит пенсию в декабре дважды Экономист Семенова: некоторые россияне получат в декабре пенсию дважды

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Некоторым категориям российских граждан пенсия за январь 2023 года будет выплачена в декабре. В первую очередь это коснется тех, чья пенсия начисляется до 8 числа каждого месяца. Об этом агентству ПРАЙМ рассказала кандидат экономических наук, кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова.

По ее словам, те, кому пенсия начисляется до 8 числа каждого месяц, получат выплаты за январь в конце декабря. Те, кому пенсия начисляется после, получат пенсии вовремя, так как сотрудники почтовых отделений, доставляющие выплаты, уже вернутся к работе после новогодних празников.

Экономист отметила, что никаких новогодних доплат к пенсии не ожидается. При этом некоторые работодатели предоставляют вышедшим на пенсию сотрудникам материальную помощь в виде выплат размером до четырех тысяч рублей, подарков или продуктовых наборов.

Ранее в ПФР сообщили, что возврат индексации пенсий работающим пенсионерам снизит уровень обеспечения неработающих и потребует дополнительных расходов бюджета в размере около 500 млрд рублей. Там напомнили, что пенсия для работающих пенсионеров по сути является льготой.

До этого правительство отклонило законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, внесенный в конце августа в Госдуму депутатами фракции ЛДПР. Законопроектом предлагалось с 1 января 2023 года произвести перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя при этом из максимального значения пенсионного коэффициента — 10 вместо трех, а также возобновить индексацию указанных выплат.