Россиянам рассказали, как снизить уровень холестерина и избежать диабета Кардиолог Шатунова призвала россиян похудеть во избежание атеросклероза и диабета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-кардиолог Юлия Шатунова рассказала NEWS.ru, что желающим понизить уровень холестерина россиянам необходимо как можно реже, а лучше вообще отказаться, употреблять продукты с большим содержанием насыщенным жиров: красное мясо, сало, яйца, кисломолочные продукты с высокой жирностью.

Медик отметила, что также стоит полностью отказаться от главного резервуара холестерина — лишнего веса. Собеседница посоветовала разбавить рацион морепродуктами (красная рыба) и растительными жирами.

Самый полезный источник растительных жиров — льняное масло. Далее идет оливковое, потом уже подсолнечное. Больше орехов, особенно грецких, добавьте авокадо. И обязательно займитесь спортом, похудейте. После 35-40 лет это уже не только вопрос эстетики, это продление жизни. Лишний вес провоцирует развитие атеросклероза и сахарного диабета второго типа, — добавила Шатунова.

Кардиолог подчеркнула, что «холестерин есть плохой и хороший». По ее словам, до 25 лет, если человек не страдает ожирением, то он «весь хороший», так как он служит строительным материалом для клеток, но после 25 лет данный процесс замедляется.

Поэтому после 35 лет меняйте привычки, рацион, пока не поздно, если не хотите заработать атеросклероз, — подытожила Шатунова.

Ранее диетолог и нутрициолог Дарья Русакова объяснила, что недомогание, слабость и головная боль могут свидетельствовать о присутствии токсинов в организме. По ее словам, токсины бывают бактериальные, вирусные и от лекарственных препаратов. Также эксперт отмечает, что при длительном воздействии токсичных веществ в организме возрастает нагрузка на печень, поэтому возможно изменение цвета кожных покровов — они могут пожелтеть или приобрести сероватый оттенок. При появлении вышеперечисленных симптомов Русакова рекомендует обратиться к врачу, который назначит необходимые анализы и выяснит причину недомогания.