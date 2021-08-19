Названы способы безопасно похудеть в пожилом возрасте

Похудение в пожилом возрасте может оказаться небезопасным для здоровья. Поэтому для того, чтобы избавиться от лишнего веса и не навредить организму, следует придерживаться ряда правил. Об этом «Народным новостям» рассказала диетолог Римма Мойсенко.

Как объяснила врач, в качестве физической нагрузки для пожилого человека достаточно будет только ходьбы. Также следует понимать, что если человек до этого не занимался спортом и берёг свои суставы, то даже это может вызвать обострение заболеваний костно-суставной системы. А резкая смена питания может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

Молодой человек худеет быстро и в начале теряет воду, далее жировую клетчатку. Для него не страшно, если он потеряет какую-то часть мышечной массы. Если же пожилой человек начинает худеть, он теряет уже мышечную массу, и оставшуюся не в таком большом количестве воду. Это, разумеется, будет толчком к развитию заболевания, поэтому нужно быть осторожнее, — предупредила Мойсенко.

Диетолог советует пожилым людям настроиться на очень медленное похудение. Для этого, в первую очередь, нужно перейти на здоровое питание: сократить все простые углеводы и отказаться от продуктов питания, которые готовятся промышленным путём. Также необходимо следить за уровнем железа в крови и при необходимости восполнять его за счёт фолиевой кислоты и употребления зелёных овощей в большом количестве. Кроме того, в рационе должны присутствовать крупы, овощи и продукты, содержащие пробиотики и клетчатку.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что заявление о необходимости ограничить углеводы, чтобы снизить вес, является главным заблуждением худеющих. Медик отметил, что углеводы нужны организму как структурная единица, из которой получается основная энергия.