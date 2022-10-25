Россиянам назвали элементарные упражнения для лечения сколиоза Невролог Семенов: для борьбы со сколиозом следует разминать все отделы позвоночника

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Сколиоз вылечить довольно сложно, но приобретенные проблемы со спиной, в отличие от врожденного искривления, поддаются коррекции, рассказал NEWS.ru врач-невролог Сергей Семенов. По мнению медика, взрослые страдают данным недугом из-за нарушения осанки, поэтому необходимо заниматься профилактикой.

Собеседник добавил, что практически любую подобную проблему можно вылечить даже у взрослых, так как у них нет слишком тяжелых изменений в позвонках. По его мнению, первое, что необходимо сделать — остановить прогрессирование сколиоза активным образом жизни.

Если долго приходится сидеть — иногда разминайте все части позвоночника — грудной, поясничный и шейный отделы. Занимайтесь простейшей гимнастикой. Достаточно 20 минут ежедневно. Уже этого достаточно организму, чтобы противостоять болезням, — посоветовал специалист.

Семенов подчеркнул, что при запущенной ситуации упражнения подбирает врач, так как не во всех ситуациях их стоит «выписывать».

Можно заниматься в спортзале, с тренером или самостоятельно выполнять простые упражнения. Те же гимнастику, утреннюю зарядку никто не отменял, — пояснил невролог.

Медик отметил, что важно нагружать все группы мышц — и сгибательные, и разгибательные. Например, если в течение рабочего дня голова повернута в одну сторону, то следует поделать легкие ротационные движения, прорабатывая не только напряженную группу мышц, но и ту, которая «отдыхает».

Если человек долго сидит или стоит, ему нужно сделать базовые упражнения: сгибание и разгибание спины, а также подъем коленей. Эти два простых упражнения помогут избавиться от боли и напряжения. Вы по сути занимаетесь профилактикой всех видов застойных явлений и разрушения позвоночника, — подчеркнул Семенов.

Невролог и остеопат Александр Евдокимов ранее рассказал, что основная причина боли в спине у современного человека — стресс и эмоциональное перенапряжение. По его словам, если психологический фон нарушен, это отражается на работе всего организма не меньше, чем физическое воздействие.