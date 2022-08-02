Невролог назвал основную причину боли в спине Невролог Евдокимов: боли в спине могут возникнуть из-за стресса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основная причина боли в спине у современного человека — стресс и эмоциональное перенапряжение, рассказал врач-невролог и остеопат Александр Евдокимов. По его словам, если психологический фон нарушен, это отражается на работе всего организма не меньше, чем физическое воздействие, пишет «Москва 24».

Эмоциональная работа действует на организм не меньше физической. Мышцы спины и шеи функционируют у нас в совокупности с психологическим фоном. Когда мы нервничаем, они очень сильно напрягаются и происходит спазм, — пояснил врач.

Евдокимов отметил, что если спазм в спине на нервной почве появляется редко, то сильно переживать не стоит. Однако когда человек находится в стрессе продолжительное время, периодическая боль в спине может перейти в хроническую. Кровоток нарушается, ткани не получают питания и разрушаются, из-за чего появляется затяжная боль.

Специалист добавил, что чем больше у человека психоэмоциональной нагрузки, тем больше он нуждается в физической активности, так как зажатым мышцам не хватает движения. Чтобы оставаться здоровым, можно выполнять в офисе ряд несложных в исполнении упражнений или, при возможности, походить, понаклоняться.

Врач-остеопат Сергей Евдокимов рассказал, как избавиться об боли в шее, вызванной хроническим стрессом, в домашних условиях. По его словам, достаточно выполнять упражнения для разработки подвижности позвонков шейного отдела. В первую очередь необходимо выровнять осанку, скорректировать положение тела и головы.