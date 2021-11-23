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Россиянам назвали самый полезный молочный продукт

Диетолог Лапина назвала кефир самым полезным кисломолочным продуктом
04:24, 24 ноября 2021
Россиянам назвали самый полезный молочный продукт Фото: pixabay
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Кефир является самым полезным кисломолочным продуктом. Об этом РИА Новости заявила диетолог Александра Лапина. По словам специалиста, так можно считать, поскольку кефир содержит и белки, и жиры, и микроэлементы.

Кефир благоприятно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы, также является источником кальция. Им несложно заглушить голод и улучшить обмен веществ. Он положительно влияет на кишечник, помогает при вздутии живота, ускоряет метаболизм, выводит токсины и шлаки из организма, — рассказала Лапина.

Диетолог отметила, что женщины часто используют кефир не только в качестве составной части диеты, но и в рамках домашней косметологии: из кефира делают маски для лица и волос.

Также специалист посоветовала пить кефир каждый день для благотворного воздействия продукта на здоровье человека.

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