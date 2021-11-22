Российское лекарство от COVID-19 испытали на хомяках

Российское лекарство от коронавируса испытывали на хомяках, так как их иммунная система даёт ответ, схожий с тем, который возникает у человеческого организма. Заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний ФИЦ ФТМ Александр Шестопалов объяснил для «КП-Новосибирск», что сначала животных заражали COVID-19, а затем вводили им антитела.

Антитела мы получали из клеток разных людей, перенёсших вирус, и нужно было понять, какие из них наиболее эффективно борются с болезнью, чтобы потом именно их использовать в лечении. Сразу скажу: все наши подопытные отреагировали на разрабатываемый препарат хорошо. Никаких побочных эффектов не было, — рассказал Шестопалов.

Он добавил, что испытания на людях начнутся не скоро: по протоколу Минздрава, сначала нужно показать эффективность и безопасность использования моноклональных антител. Сам препарат действует на основе клеток перенёсшего болезнь человека, учёные воссоздают его антитела.

Ранее заместитель директора НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов заявил, что российское средство от коронавируса на основе моноклональных антител может быть зарегистрировано в течение трёх — пяти месяцев. Он выразил надежду начать клинические испытания в январе.