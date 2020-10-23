Российские медики вылечили больного с тотальным поражением лёгких

Медики из Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского вылечили пациента с коронавирусной инфекцией, у которого были полностью поражены лёгкие.
Директор НИИ Сергей Петриков
Мужчина поступил в НИИ в мае. После госпитализации он провёл 100 дней на инвазивной искусственной вентиляции лёгких. За это время пациент пережил несколько септических шоков и 27 сеансов заместительной почечной терапии. К успешному итогу лечения привели слаженные действия «всей многопрофильной команды», написал Петриков.
НИИ скорой помощи имени Склифосовского в своём составе имеет 40 научных подразделений, из которых более половины — клинические, занимающиеся наиболее распространёнными неотложными патологиями.
Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Челябинской области Анатолий Векшин заразился коронавирусом и переносит инфекцию в тяжёлой форме. Политик признался, что у него выявили 35% поражения лёгких.