Российские медики вылечили больного с тотальным поражением лёгких

https://static.news.ru/photo/4c528c34-1562-11eb-913e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики из Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского вылечили пациента с коронавирусной инфекцией, у которого были полностью поражены лёгкие.

Директор НИИ Сергей Петриков сообщил в Facebook, что 70-летний пациент с тотальным поражением лёгких находился на лечении 163 дня. В его спасении приняли участие «огромное количество разных специалистов».

Мужчина поступил в НИИ в мае. После госпитализации он провёл 100 дней на инвазивной искусственной вентиляции лёгких. За это время пациент пережил несколько септических шоков и 27 сеансов заместительной почечной терапии. К успешному итогу лечения привели слаженные действия «всей многопрофильной команды», написал Петриков.

НИИ скорой помощи имени Склифосовского в своём составе имеет 40 научных подразделений, из которых более половины — клинические, занимающиеся наиболее распространёнными неотложными патологиями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Челябинской области Анатолий Векшин заразился коронавирусом и переносит инфекцию в тяжёлой форме. Политик признался, что у него выявили 35% поражения лёгких.