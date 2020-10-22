Роспотребнадзор: у курильщиков выше риск заразиться COVID-19

https://static.news.ru/photo/5cfefd32-14f5-11eb-9130-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Слухи о том, что курящие люди более устойчивы к коронавирусной инфекции, не имеют ничего общего с действительностью. Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян опроверг эту информацию.

По словам специалиста, существует определённый механизм проникновения вируса в организм человека и курильщики как раз менее устойчивы перед болезнью, чем приверженцы здорового образа жизни. Инфекция попадает в организм благодаря рецептору АСЕ2.

У курильщиков представленность рецептора ACE2 намного выше, чем у некурильщиков, — пояснил Тотолян, чьи слова приводит РИА Новости.

Стоит отметить, что степень влияния табакокурения на заражаемость COVID-19 на деле пока не определена. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко с осторожностью высказывался на эту тему, поскольку, по его словам, не было подтверждений тому, помогает ли курильщикам их пагубная привычка или только усугубляет ситуацию. Проценко заметил, что предметно обсуждать этот вопрос можно будет через полтора-два года.

Ранее японские учёные обнаружили новое, неожиданное последствие коронавирусной инфекции. Как писал NEWS.ru, у каждого четвёртого пациента, переболевшего COVID-19, начиналась алопеция — выпадение волос.